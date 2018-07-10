Yeni atanan bakanların ilk paylaşımları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinede yer alan isimleri açıkladı. Yeni bakanlar sosyal medya üzerinde ilk mesajlarını paylaştılar işte twitter kullanan yeni bakanların takipçilerine ilk mesajları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinede yer alan isimleri açıkladı. Yeni bakanlar sosyal medya üzerinde ilk mesajlarını paylaştılar işte twitter kullanan yeni bakanların takipçilerine ilk mesajları...Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinede yer alan isimleri açıkladı. Yeni bakanlar sosyal medya üzerinde ilk mesajlarını paylaştılar işte twitter kullanan yeni bakanların takipçilerine ilk mesajları.. Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinede yer alan isimleri açıkladı. Yeni bakanlar sosyal medya üzerinde ilk mesajlarını paylaştılar işte twitter kullanan yeni bakanların takipçilerine ilk mesajları.. Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu
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