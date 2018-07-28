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Yeni askerlik sistemi netleşiyor Kulislerde konuşulan seçenek

Yeni askerlik sistemi netleşiyor Kulislerde konuşulan seçenek

Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistem için tarihi, “Ekimden sonra” diye açıklarken, kulislerde 9 aylık tek tip sistem konuşuluyor.

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Eklenme Tarihi: 28-07-2018 08:43 - Güncelleme: 28-07-2018 08:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni bir askerlik sistemi üzerinde çalışıldığını açıklamasının üzerine dikkatler bu çalışmaya yöneldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistem için tarihi, “Ekimden sonra” diye açıklarken, kulislerde 9 aylık tek tip sistem konuşuluyor.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni sistemin amacını, ihtiyaçları karşılayıp tartışmaları sonlandıracak ve herkes için öngörülebilir olacak diye açıkladı. Bostancı, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Askerlik toplumun tümünü ilgilendiren önemli bir konu. Bu konuda yeni bir düzenlemeye giderken göz önünde bulundurduğumuz önemli hususlar var. Bu konudaki çalışmada da bütün bu hususlar dikkate alınıyor. Türkiye’nin milli ordu gerçeği, vatandaşla ordu arasındaki ilişki, yani aralarındaki gönül köprüsünün korunması, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve bu çerçevedeki ihtiyaçlar, Türkiye’nin nüfus artış hızı ve gelecek perspektifi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kapasitesi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir çalışma yürütülüyor. Bir başka gerçek de, askerliğin ordu dışında ilgilendirdiği alanların da bulunması. Ayrıca, yığılmaları eritmek için zaman zaman çıkarılan bedelli gibi düzenlemelerin yol açtığı tartışmalar da var. Bütün bunlar bu çalışma kapsamında değerlendiriliyor.

ÖNGÖRÜLEBİLEN SİSTEM
Ekim ayından sonra gündeme gelecek bu çalışmayla yapmak istediğimiz, bütün bunlara cevap verecek bir askerlik düzenlemesini gerçekleştirmek ve sonuçta da her bir vatandaşımız için askerlik konusunda ileriye baktığında kendisi açısından öngörülebilen bir sistem oluşturmak. TSK’nın asker ihtiyacına ilişkin belli bir kapasitesi var. Ancak şu anda askerlik çağındakilerin sayısı 5 milyonu aşmış durumda. Askerlik çağına yeni gelenlerle birlikte her yıl bu sayı daha da artıyor. Bu sayıyı mevcut sistem içinde eritmenin güçlüğü karşısında da konuya kalıcı bir çözüm bulunması zorunlu hale geliyor.” 

3 AY ASKERLİK 6 AY İÇİN ÜCRET
YENİ sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakan 28 Temmuz 2018 09:09 zorunlu askere maaş verilirse, ordumuzun boyutları 15milyonu aşar :))

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