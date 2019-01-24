Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı kim oldu! Flaş gelişme

Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçiminde ilk turda 3 adaydan hiçbiri gerekli çoğunluğun oyunu alamadı. Son dakika habere göre, ikinci tur oylama 14.00'te yapılacak.

AYM Başkanı Zühtü Arslan, 10 Şubat 2015’te yapılan seçim sonucunda, emekliliğe ayrılan Haşim Kılıç’ın yerine başkan seçilmişti. Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 10 Şubat’ta dolacak olması nedeniyle AYM’de başkanlık seçimi yapılıyor.

3 ADAYLI İLK TUR BUGÜN: İlk turu bugün yapılan seçimlerde 3 aday yarışıyor.Bu isimler Başkan Zühtü Arslan, Sayıştay kontenjanından Meclis tarafından seçilen üye Rıdvan Güleç ve Danıştay kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçilen Kadir Özkaya...

ADAY SAYISI İKİYE DÜŞEBİLİR: Ancak seçimler sırasında yeni adayların çıkmasının da önünde de bir engel bulunmuyor. Yargı kulislerinde, Başkanlık yarışının iki isim arasında geçeceği ifade ediliyor. Yani üç adaydan birinin diğerinin lehine seçimlerden çekilebileceği belirtiliyor. Adaylar Güleç ve Özkaya arasında böyle bir uzlaşı sağlanabileceği de belirtiliyor. Bu kapsamda, Başkan Arslan’ın karşısına bu isimlerden birinin tek aday olarak çıkmasının yüksek olasılık olduğu kaydediliyor. Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda bu olasılığın daha da artacağı belirtiliyor.

9 ÜYENİN OYU GEREKİYOR: AYM Genel Kurulu’nda bir adayın başkan seçilebilmesi için üye tam sayısının (16) salt çoğunluğunun (9) desteğini alması gerekiyor. Adayların ilk turda çoğunluğun desteğini alamaması durumunda, seçim ikinci tura kalacak.

KİMLER ADAY?

ZÜHTÜ ARSLAN: 1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı. 2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çalıştı. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi. Polis Akademisi Başkanlığı da yapan Arslan, YÖK Genel Kurulu’nca gösterilen üç aday arasından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan 2012’de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nca 10 Şubat 2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçildi. Evli ve dört çocuk babası

RIDVAN GÜLEÇ:12 Eylül 1965 tarihinde Sivas’ta doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 ile 1991 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı’nda çalıştı. 1991 yılında Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Aynı Kurumda sırasıyla denetçi, başdenetçi ve uzman denetçi olarak görev yaptı. Oxford Aspect School of Languageda ileri düzey İngilizce, Tokyo Hachioji International Centerda başlangıç düzeyi Japonca dil eğitimlerini başarı ile tamamladı. Görev yaptığı süre içinde Sayıştayı temsilen birçok uluslararası toplantı ve seminerde bulundu. TBMM Genel Kurulu’nca 25 Haziran 2009’da Sayıştay üyeliğine seçildi. Sayıştay üyeliği görevini sürdürürken Sayıştay’ın gösterdiği üç aday arasından 13 Mart 2015’te Meclis kararı ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Güleç, İngilizce, orta düzeyde Arapça ve Almanca biliyor.

KADİR ÖZKAYA: 1963 yılında Tarsus’ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4 Şubat 1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13 Mayıs 1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevini sürdürürken, 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18 Aralık 2014 tarihinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babası.