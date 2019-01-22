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Yeni aldığı arabanın gizli bölmesinden altın çıktı

Yeni aldığı arabanın gizli bölmesinden altın çıktı

KONYA'dan aldığı minibüsü memleketi Çorum'a götüren kişi, aracın gizli bölmesinde bulduğu 4 çeyrek altın, 2 pasaport ve banka hesap cüzdanını sahibine teslim edilmek üzere kargo ile galericiye gönderdi.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 11:22 - Güncelleme: 22-01-2019 11:22

Konya'da galericilik yapan Mehmet Çenesiz, Karaman'da yaşayan Selçuk Can'dan bir minibüs satın aldı. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra satılığa çıkartılan minibüse, Çorum'da yaşayan Osman Kürkçüoğlu talip oldu.

Ailesiyle birlikte Konya'ya gelen Kürkçüoğlu, minibüsü satın alarak memleketine döndü. Osman Kürkçüoğlu Çorum'daki evine ulaştığında, araçta gizli bir bölme olduğunu fark etti.

Açılan bölmenin içinden 4 çeyrek altın, 2 pasaport, banka hesap cüzdanı ve evrakların bulunduğu bir çanta çıktı. Kürkçüoğlu, çantayı kargo ile aracı satın aldığı galerici Mehmet Çenesiz'e gönderdi.

Çenesiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi açıdan çok fazla bir değeri olmasa da Osman Kürkçüoğlu'nun davranışının örnek alınması gerektiğine dikkat çekti.

Çenesiz, "Osman kardeşimizi bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyoruz. Çantayı bize kargo ile gönderdi. Biz de aracı aldığımız Selçuk Can ile görüştük ve ona göndereceğiz." dedi.

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Kaynak : AA

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  • Bağımsızlık benim karakterimdir 22 Ocak 2019 11:38 Adamlık görmek isteyenler iyi baksınlar.

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