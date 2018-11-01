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Yeni AKM ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi

Yeni AKM ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi

Turizm Bakanı Nuri Ersoy, yıkılan AKM binasına ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceğini açıkladı. Yıkımı tamamlanan AKM'nin yeni binası için inşaatın ne zaman başlayacağı ve biteceği tarihi verdi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 10:02 - Güncelleme: 01-11-2018 10:02

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesinin geldiği noktaya ilişkin süreci değerlendirdi. 

Ersoy, yıkımı tamamlanan AKM binasına ilişkin, "9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz." bilgisini verdi. 

Projenin çok güzel olduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Ersoy, "İnşallah zamanında başaracağız. İstanbul halkını da hayırlı bir projeyle buluşturmuş olacağız." diye konuştu. 

YENİ BİNANIN MİMARI KİM?
Projesi Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlanan yeni AKM hizmete açıldığında, 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkanları ve bunların arasında yer alan kafe ve restoranlarıyla tek bir binadan sıyrılıp, büyük bir kompleks halini alacak. 

AMAÇ KÜLTÜR SOKAĞI
Bölgeyi "kültür ve sanat sokağı"na dönüştürmesi hedeflenen AKM'de, 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark da bulunacak. 

AKM, İstanbul'un 365 gün kullanılan yeni kültür mekanı olarak hizmet vermeye başlayacak.

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