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Yeni Akit Mehtap Yılmaz'ın Abdullah Gül yazısını yayından kaldırdı

Yeni Akit Mehtap Yılmaz'ın Abdullah Gül yazısını yayından kaldırdı

AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar tarafından FETÖ'cü olmakla suçlanan ve Şamil Tayyar'la bu yüzden aralarında çok sert tartışmaların yaşandığı Akit yazarı Mehtap Yılmaz bugünkü yazısında Abdullah Gül'e çok sert eleştirilerde bulununca Yılmaz'ın yazısı yayından kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 28-03-2018 16:25 - Güncelleme: 28-03-2018 16:25

Yeni Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz’ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik eleştirilerinin yer aldığı bugünkü yazısı kaldırıldı.

Mehtap Yılmaz, “Abdullah Gül yazıklar olsun!” başlıklı yazısında,11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e çok sert eleştirilerde buludu. Yılmaz'ın yazısı kısa süre sonra yayından kaldırıldı. İşte Mehtap Yılmaz'ın yayından kaldırılan yazısının ilgili kısmı:

“Ne diyor Bay Gül? ‘Ben hayatımı devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir Cumhurbaşkanıyım.’ Eeee, yani? ‘Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmakta tabi ki bir sorumluluk benim için.’ E tamam, biz de millet olarak tam da bunu bekliyorduk. Ama sen ne yapıyorsun?

SUSMAN GEREKEN YERDE KONUŞUYORSUN

Susman gereken yerde konuşup, konuşman gereken yerde susuyorsun. Kendi takım arkadaşlarına, milletine değil, muhalefet tribünlerine, Avrupa'ya oynuyorsun. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden, etrafı yakıp yıkan, kaldırım taşlarını söken darbeci Gezi Vandallarını polis yakaladığında, sen sokağa saldın. Lakin 28 Şubat mağdurları...

YAZI BİR SÜRE SONRA KALDIRILDI

Mehtap Yılmaz’ın yazısına gazetede yayımlanmasının ardından internet sitesinde yer verildi, ancak bir süre sonra yazı kaldırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Oğuzhan 28 Mart 2018 17:30 Mehtap Yılmaz noktasına kadar doğruyu yazdı.....

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