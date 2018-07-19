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Yeni 65 yaş maaşı hangi ayda kimlere yatacak-kaç para oldu

Yeni 65 yaş maaşı hangi ayda kimlere yatacak-kaç para oldu

65 yaş maaşı zamlandı, herkes zamlı 65 yaş maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek merak eder oldu. 266 liradan, 500 liraya çıkan 65 yaş maaşı, herhangi bir sosyal güvencisi olmayan, 65 yaş üzerindeki kişilere ödeniyor. Peki 65 yaş maaşı başvuru şartları neler, nereye başvurulur?

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 03:00 - Güncelleme: 19-07-2018 03:00

Herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan, 65 yaşını geçmiş kişilere, devlet tarafından ödenen maaşa, 65 yaş maaşı veya diğer adıyla yaşlılık maaşı, 2018 yılında zamlandı ve 266 liradan, 500 liraya yükseldi. Düzenleme gelmeden önce maaş alabilmek için, hane içindeki gelirin ‘847 lirayı’ geçmemesi gerekiyordu. Bu şart ortadan kaldırıldı ve bu yüzden bakım aylığı alamayanlar, geliri 847 liranın altına düştüyse başvurabilir.

Devlet, hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlıyor. Maaşlar mart, haziran, eylül ve aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Yeni yasayla muhtaç yaşlıların daha fazla maaş almaları sağlanacak. Buna göre; 266 lira olan aylık ödeme 500 liraya çıktı. İlk Zamlı 65 yaş aylıkları en geç haziran içinde hesaplara yattı. Diğer ödeme tarihi ise Eylül 2018.

65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN ÖDENECEK; Yapılan zam sonrası merak edilen, sorunun yanıtı cevap buldu. Haziran 2018'de zamlı maaşlar hesaplara yattı.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • 65 yaşını doldurmuş olmak,
  • Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamak
  • Aylık gelirin 484 liranın altında olması
  • Sigorta primini yatırmaması, herhangi bir işte sigortalı olarak çalımaması
  • Nafaka almaması

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN NEREYE NASIL BAŞVURULUR?

  • Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu 'Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

  • Sonra valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

  • Belgeler 'SGK Primsiz Ödemeler' birimine teslim edilecek.

  • İl kurulundan alının muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

  • Form, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

  • 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden 'vasi'lik kararı alınacak. SGK belgeleri inceleyecek ve maaş bağlama kararını verecek.

BAKICIYA DA DESTEK VAR: Hastası ve ağır engelli raporu olan herkes evde bakım parası almak için başvurabilir. Gerekli şartları yerine getirenlere aylık bin 85 lira bağlanıyor. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere (örneğin; yemeğini yiyemeyen) bakanlar bu maaşı alabiliyor. Bugüne kadar 700 bin kişinin aldığı maaşın bugünkü tutarı bin 85 lira.

PARAYI SADECE YAKINI ALABİLİR: Maaş alacak olanların, engelli veya yaşlı kişinin akrabası olması ya da yasal vasisi olması gerekiyor. Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ yazması da şart. Maaş alabilmek için, hane içindeki gelirin ‘847 lirayı’ geçmemesi gerekiyor. Daha önce başvurup bu yüzden bakım aylığı alamayanlar, geliri 847 liranın altına düştüyse başvurabilir.

 

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