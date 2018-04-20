Yengesiyle bir olup abisini öldürmüştü! Mahkemeden şok karar

DİYARBAKIR'da, 2016 yılında ağabeyi Ali Kesik'i bıçaklayarak öldüren Mehmet Kesik ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, cinayeti azmettiren Lahime Kesik ise 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçun işleniş biçiminin canavarca hisle adam öldürme kavramını tamamlamaya yetmediği kaydedildi.

Yengesiyle bir olup abisini öldürmüştü! Mahkemeden şok karar

Diyarbakır'da çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik (42), 8 Ekim 2016 günü 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cesedi boş bir arazide bulunan Kesik'in yakınlarının ifadesini alan polis, kardeşi Mehmet Kesik'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Mehmet Kesik'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi. Polis, Mehmet Kesik'in, cinayet günü araç kiraladığını belirledi. Aracın GPS sinyalini takip eden polis, Kesik'in olay saatinde cinayetin işlendiği bölgede 73 dakika beklediğini saptadı. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiği, olay sırasında tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, cinayeti işledikten sonra eve gittiği, ağabeyinin ölüm haberi üzerine diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı ortaya çıktı.

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Yengesiyle bir olup abisini öldürmüştü! Mahkemeden şok karar

'4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM': 9 Ekim 2016'da Mehmet Kesik ve yengesi Lahime Kesik gözaltına alındı. Mehmet Kesik, ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, "Paramı vermediği için kin güttüm. Yengem Lamihe'den ağabeyimin eve gitmediğini öğrendim. Yol üzerinde bekledim. Geldiğinde niye beklediğimi sorunca, bıçakla vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Yengemi 4 yıldır seviyorum" dedi.

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Yengesiyle bir olup abisini öldürmüştü! Mahkemeden şok karar

AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI: İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesik tutuklanırken, yegesi Lamihe ise serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarını inceleyen polis, Lamihe ve Mehmet Kesik arasında aşk mesajlaşmalarını tespit edince, telefonlarındaki silinmiş mesajlar, özel programla geri getirildi. İncelemede olay günü Lamihe Kesik'in Mehmet Kesik'i cinayete azmettirdiği, eşinin yerini kayınbiraderine bildirdiği ortaya çıktı. 26 Ekim 2016 günü savcılığa başvurarak, Lamihe Kesik'in serbest bırakılmasına itiraz eden Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Sezer'in başvurusu üzerine, aşk yaşadığı kayınbiraderine, 'Hadi artık bitir bu işi' mesajı gönderdiği tespit edilen 5 çocuk annesi Lamihe Kesik, olaydan 6 ay sonra, Mart 2017'de tutuklandı.

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Yengesiyle bir olup abisini öldürmüştü! Mahkemeden şok karar

TANINMAMAK İÇİN POŞU TAKIP, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ: Soruşturmanın ardından Mehmet ve Lamihe Kesik hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, ağabeyinin geçeceği yolu yengesi Lamihe'den öğrenen Mehmet Kesik'in tanınmamak için poşu taktığı ve sesini değiştirdiği kaydedildi. Silinen mesajlarda Lamihe Kesik'in eşinin yerini Mehmet Kesik'e bildirdiği belirtilen iddianamede, genç kadının olay günü kayınbiraderine, 'Yeter artık, son bulsun, sakın eli boş gelme' mesajı gönderdiği saptandı.

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