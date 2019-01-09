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Yengesi karakola gidip tüm iğrençliği anlattı

Yengesi karakola gidip tüm iğrençliği anlattı

ADANA'da, cezaevinde olan ağabeyinin 4 çocuk annesi eşi D.B.'ye (27) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Sezer B. (30), 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezer B. son savunmasından "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 16:15 - Güncelleme: 09-01-2019 16:15

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte 3 Nisan'da Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek, gece yarısı evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi Sezer B.'den şikayetçi oldu.

SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP TECAVÜZ ETMİŞ
D.B. polise, çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderi Sezer B.'nin kendisini saçından sürükleyerek, yatak odasına götürdüğünü ve cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Gözaltına alınan Sezer B. ise suçlamayı kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Sezer B., tutuklandı.

SİSTEMATİK ŞİDDET VE İSTİSMAR
Sezer B. hakkında, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme' suçlarından toplam 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilerek, şüphelinin mağdura sistematik şekilde cebir ve şiddet uygulayarak, cinsel istismarda bulunduğu vurgulandı.

'ALKOLLÜYDÜM'
Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sezer B., Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki D.B. ise katılmadı. Mahkeme savcısının, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmasını istediği Sezer B., son savunmasında da suçlamaları kabul etmedi. Yengesiyle aynı avluda oturduklarını belirterek, "Yengem bana seslenerek, yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

27 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Sanık Sezer B. mahkeme tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Mehmet Yılmaz 09 Ocak 2019 18:00 Bence bu Adanayı Türkiyeden ayırmak lazım yakışmıyor.

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