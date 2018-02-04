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Yener Bulut kimdir, aslen nereli O Ses Türkşye 2018 birincisi mi?

Yener Bulut kimdir, aslen nereli O Ses Türkşye 2018 birincisi mi?

Yener Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları O Ses Türkiye 2018 finaline sadece sayılı saatler kala merak konusu oldu. Yarışmaya Ümit Burak ile birlikte katılan Yener Bulut sahne performansı ve güzel sesiyle izleyiciden tam not aldı. Elbistan Nurhaklı olan Yener Bulut bu akşam belli olacak O Ses Türkiye 2018 birinciliğine aday.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 13:20 - Güncelleme: 04-02-2018 13:20

Yener Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları O Ses Türkiye 2018 birincisinin açıklanmasına saatler kala merak konusu oldu. Gökhan'ın takımında yer alan Yener Bulut arkadaşı Ümit Burak ile birlikte performans sergiliyor. Elbistan Nurhaklı olan Yener Bulut bu akşam O Ses Türkiye final sahnesinde şampiyonluk için yarışacak. 

Yıldı Tilbe'nin takımında bu akşam final sahneye çıkacak olan yarışmacı Arapça ve İngilizce şarkılar da seslendiriyor.

YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?

Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa

Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan

Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu

Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova

ACUN ILICALI SUNUCULUĞU BIRAKMIŞTI: O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yerini Jess Molho’ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin oturduğu O Ses Türkiye’de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.

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