Yener Bulut kimdir, aslen nereli O Ses Türkşye 2018 birincisi mi?

Yener Bulut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında soruları O Ses Türkiye 2018 birincisinin açıklanmasına saatler kala merak konusu oldu. Gökhan'ın takımında yer alan Yener Bulut arkadaşı Ümit Burak ile birlikte performans sergiliyor. Elbistan Nurhaklı olan Yener Bulut bu akşam O Ses Türkiye final sahnesinde şampiyonluk için yarışacak.

Yıldı Tilbe'nin takımında bu akşam final sahneye çıkacak olan yarışmacı Arapça ve İngilizce şarkılar da seslendiriyor.

YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI: Final haftası tanıtım fragmanıyla duyurulan O Ses Türkiye, 4 Şubat Pazar akşamı büyük finaliyle ekranlara veda edecek. Peki, yarı finale kalan isimler kimlerdi?

Gökhan'ın takımı: Lütfiye Özipek, Selenay Dağdelen, Yener Bulut-Ümit Durak, Benjamin Kaggwa

Hadise'nin takımı: Oğulcan Bolcan, Berzan Emrah İgan

Murat Boz'un takımı: Aydan Kahraman, Mehmet Demiray, Nihat Mugil, Aslı Çobanoğlu

Yıldız Tilbe'nin takımı: Ceren Düzova

ACUN ILICALI SUNUCULUĞU BIRAKMIŞTI: O Ses Türkiye 2018 sezon finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı’nın yerini Jess Molho’ya bıraktığı, jüri koltuğunda ise Hadise, Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Yıldız Tilbe’nin oturduğu O Ses Türkiye’de önce çeyrek, ardından final, en son ise final heyecanı yaşanacak.