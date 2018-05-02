Yemkteyiz'de şoke eden anlar! Bir anda ağlamaya başladı

TV 8'in sevilen programı Yemekteyiz'de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken program, sık sık gergin anlara da sahne oluyor.

Haftanın ikinci gününde Rahşan Hanım'ın sürekli kendisini eleştirmesine dayanamayan Burcu Hanım, Onur Büyüktopçu'yla konuşurken bir anda ağlamaya başladı. İşte o anlar...

Rahşan Suluhan kimdir nereli ne iş yapıyor? 42 yaşındaki Rahşan Suluhan evli ve 2 oğlu var. Memleketi Tarsus olan Rahşan Uluhan, Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Hemşire olan olan yarışmacı, insanlara yardım etmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi çok seviyor.

 Ozan Tüfekçioğlu kimdir nereli ne iş yapıyor? Ozan Tüfekçioğlu 40 yaşında ve Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı. Aslen İstanbullu olan Ozan Tüfekçioğlu, inşaat sektöründe satış, pazarlama işiyle uğraşıyor. Doğaçlama yemekler yapmak, basketbol ve satranç oynamak en sevdiği aktivitelerden. Samimiyetsiz insanlardan uzak duran, aşırı kuralcı birisi olarak kendisini tanımlıyor.

Mertcan Aydın kimdir nereli ne iş yapıyor? Mertcan Aydın, 20 yaşında ve Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Amerika doğumlu olan Mertcan Aydın'ın lakabı tikican. Ansetesist olan yarışmacı, seyahat etmeyi ve fotoğfaf çekip sosyal medyada paylşamayı çok seviyor. Kendini çok fazla konuşan, açık sözlü biri olarak tanımlıyor.

Burcu Mart kimdir nereli ne iş yapıyor? Burcu Mart, 39 yaşında ve Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Burcu Mart, ingilizce öğretmenliği yapıyor. Burcu Mart'ın hobileri arasında müzik dinlemek, resim yapmak ve modayla ilgilenmek var.

Gülsevim Şaman kimdir nereli ne iş yapıyor? Gülsevim Şaman 44 yaşında ve Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Evli ve 3 kız çocuk sahibi olan Gülsevim Şaman, Yugoslavya göçmeni. Ev hanımı olan yarışmacı, el işi yapmayı ve gezilere gitmeyi çok seviyor. Sinirli olmayan, samimi biri olduğunu söylüyor.

  • Medya 02 Mayıs 2018 09:14
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