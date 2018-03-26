Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkentini füzeyle vurdu

Yemen'in başkenti Sana'yı kontrolünde tutan İran yanlısı Şii Husi isyancılar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füzelerle saldırdı. Başkent Riyad’ın pek çok yerinde büyük bir patlama sesinin duyulmasının ardından Suudi Arabistan İhbariye Televizyonu, Hava Kuvvetleri'nin, Riyad'ın kuzeydoğusunda bir balistik füzeyi imha ettiğini duyurdu. Ancak saldırıda 1 kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

"7 FÜZE ATILDI VE İMHA ETTİK": Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon, Pazar gecesi, üçü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Suudi devlet televizyonu Al-Akhbariya'ya konuşan bir askeri yetkili, "Hava savunma güçlerimiz, krallığı hedef alan 7 füzeyi başarılı bir şekilde imha etmiştir" şeklinde konuştu.

1 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI: Füze saldırısı ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerde ise havadaki patlamalara ek olarak yerde de patlamalar yaşandığı görülüyor. İmha edilen füze parçalarının yere düşmesi ile gerçekleşen bu patlamalardan birinde 1 Mısır vatandaşının öldüğü, 2 Mısırlının da yaralandığı bildirildi.

VURDUĞUMUZ FÜZE PARÇALARI ÖLDÜRDÜ: Sivil Savunma'nın Riyad bölgesindeki basın sözcüsü Muhammed el-Hamadi, Yemen'den başkente fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak parçalarının başkentin farklı yerleşim yerlerine düştüğünü belirtti. Hamadi, parçaların, Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Yemen'de Şii Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan saldırıda kullandığı Burkan 2-H füzesi, isyancıların silah kapasitesini de gündeme getirdi. Husiler, "Suudi Arabistan'ın yüzde 80'i bu füzelerle menzilimizde" diyor.

İRAN'IN DESTEĞİNİN SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR: Söz konusu balistik füzelerden 3'ünün başkent Riyad'a diğerlerinin de sınıra yakın bölgelere fırlatıldığına işaret eden Maliki, "Husilerin düşmanca saldırılarının, İran'ın kendilerine yönelik desteklerinin sürdüğünü kanıtladığı" değerlendirmesinde bulundu.

BM KARARLARINA AYKIRI: Maliki, Suudi Arabistan'ın yanı sıra uluslararası ve bölgesel güvenliği hedef alan bu saldırının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2216 ve 2231 sayılı kararlarını açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Maliki ayrıca balistik füzelerle kentleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğuna dikkati çekti.

SAVAŞIN YILDÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ: Yemen'deki isyancı Şii Husiler, saldırıyla ilgili olarak Riyad uluslararası havalimanının hedef alındığını açıkladı. Füze saldırısı Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyonun Yemen iç savaşına müdahalesinin 3'ncü yıldönümünde gerçekleşti. Şii Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a daha önce de balistik füze saldırısı düzenlemiş, El Yamama Kraliyet Sarayı da hedef alınmıştı.

Suudi Arabistan, saldırılarda kullanılan Burkan 2-H füzelerinin İran tarafından geliştirildiğini ve 2015'ten bu yana Yemen hükümetine karşı savaşan Husilere verildiğini öne sürüyor.