Yemen'e operasyon düzenlendi: 26 ölü, 35 yaralı!

Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen’in önemli liman şehirlerinden Hudayde’yi isyancı Husilerden geri alabilmek için operasyonlarına devam ediyor. Bugün balık pazarı ve balık limanı yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 26 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Operasyonlarla birlikte ülkeye ithal edilen gıda ve ilaçların çoğununun temin edildiği Hudeyde Limanı’nın zarar görmesi açlık sınırında olan 8 milyondan fazla kişinin hayatını daha da tehlikeye sokacağı tahmin ediliyor.