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Yemen'deki iç savaşın sembol ismi Emel Hüseyin öldü

Yemen'deki iç savaşın sembol ismi Emel Hüseyin öldü

İç savaşın sürdüğü Yemen'de, açlığa bağlı sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle kaldırıldığı hastanede zayıf düşmüş fotoğrafı yayılan 7 yaşındaki Emel Hüseyin hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 14:10 - Güncelleme: 02-11-2018 14:10

New York Times gazetesinde geçen hafta fotoğrafı yayımlandıktan sonra sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Emel'in bedeni, savaşın acı yükünü daha fazla taşıyamadı.

Emel'in ailesi dün küçük kızın ülkenin kuzey kesimindeki bir sığınmacı kampında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

New York Times'a konuşan anne Meryem, kızını kaybettiğini belirterek, "Kalbim parçalandı. Emel, daima gülümserdi" ifadelerini kullandı. Meryem, Emel'i kaybettikten sonra diğer çocukları için de endişelendiğini dile getirdi.

Gazetenin geçen hafta Yemen'in kuzeyindeki bir hastanede çok zayıf düşmüş bir şekilde yattığı fotoğrafını yayınlaması üzerine, fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, Emel için yardım çağrılarında bulunulmuştu.

400 BİN ÇOCUK AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA 
Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş ülkeyi insani bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre Yemen'de 2,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşarken, bu çocuklardan 5 yaşın altındaki 400 bini ise acilen yardım edilmezse ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor. 

YEMEN DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇLIK KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA
BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, 16 Ekim'de BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'in dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Verhoosel, ülkede yaklaşık 18 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını, 8 milyon kişinin de kıtlığın eşiğine geldiğini ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor. 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 02 Kasım 2018 16:18 ihtisam ve luks icinde yasarken oldurdukleri veya olumune sebep olduklari su masumlarin hesabini Allah daha bu dunyadayken alacaktir. Hesap alinirken de biz Dunya gozuyle gorelim bunu insallah

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