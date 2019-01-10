Yemen'de askeri üsse saldırı! Suudi Arabistan askerleri vuruldu

Yemen'in Lahic kentinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Aned Askeri Üssü'ndeki geçit töreni hedef alındı, saldırıda aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralılar bulunuyor.

Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentinde eğitim yılının başlaması münasebetiyle düzenlenen tören sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlendi.

El-Aned Askeri Üssü'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı.

Güneydeki Lahic kentindeki saldırıda çok sayıda asker hayatını kaybetti. Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), askeri üste vurulan askerlerin Suudi Arabistan destekli koalisyona ait olduğunu duyurdu.

Al Arabiya televizyonu 6 kişinin öldüğünün en az 20 kişinin de yaralandığını açıkladı.