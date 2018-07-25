Yemen sınırında 5 Suudi askeri öldürüldü

Suudi Arabistan'ın güneybatısında Yemen sınırında, Husi milisleri ile Suudi Arabistan askerleri arasında çıkan çatışmada 5 Suudi askerinin öldürüldüğü belirtildi.
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Cizan bölgesinde Suudi askerleri ile Husi milisleri arasında çatışma yaşandığı bildirildi. Çatışmada 5 Suudi Arabistan askerinin öldürüldüğü belirtildi. Suudi Arabistan medyası, askerlerin son birkaç gündür Husilerin saldırılarını geri püskürttüğünü ifade etti.
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