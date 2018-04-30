Yemekteyiz yeni yarışmacılar Rahşan kimdir Mertcan ve Burcu nereli?

Yemekteyiz 30Nisan haftası yeni yarışmacıları belli oldu. Yemekteyiz yeni yarışmacıları Rahşan Suluhan, Ozan Tüfekçioğlu, Mertcan Aydın, Burcu Mart ve Gülsevim Şaman kimdir aslen nereli ne iş yapıyorlar? İşte Onur Büyüktopçu'nun yeni yarışmacıları;

Yemekteyiz bu haftaya yine bomba konuklarla başladı. Haftanın ilk gününde tepsi kebabına yanık eleştirisi alan Rahşan Hanım, yemeklerini rakiplerine beğendirmekte güçlük çekti. Peki Yemekteyiz Ruhşan Suluhan, Ozan Tüfekçioğlu, Mertcan Aydın, Burcu Mart ve Gülsevim Şaman kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Önce Rahşan Suluhan hakkında bilgi verelim. 42 yaşındaki Rahşan Suluhan evli ve 2 oğlu var. Memleketi Tarsus olan Rahşan Uluhan, Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Hemşire olan olan yarışmacı, insanlara yardım etmeyi ve sosyal sorumluluk projeleri düzenlemeyi çok seviyor. Twitter

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Ozan Tüfekçioğlu kimdir nereli ne iş yapıyor? Ozan Tüfekçioğlu 40 yaşında ve Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı. Aslen İstanbullu olan Ozan Tüfekçioğlu, inşaat sektöründe satış, pazarlama işiyle uğraşıyor. Doğaçlama yemekler yapmak, basketbol ve satranç oynamak en sevdiği aktivitelerden. Samimiyetsiz insanlardan uzak duran, aşırı kuralcı birisi olarak kendisini tanımlıyor. Twitter

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Mertcan Aydın kimdir nereli ne iş yapıyor? Mertcan Aydın, 20 yaşında ve Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Amerika doğumlu olan Mertcan Aydın'ın lakabı tikican. Ansetesist olan yarışmacı, seyahat etmeyi ve fotoğfaf çekip sosyal medyada paylşamayı çok seviyor. Kendini çok fazla konuşan, açık sözlü biri olarak tanımlıyor. Twitter

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