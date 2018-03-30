  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun Okulları için ilk aşama
ADVTrendyol'da alışveriş festivali
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yemekteyiz Yasemin Kan kimdir Nagihan Karadere ile akraba mı?

Yemekteyiz Yasemin Kan kimdir Nagihan Karadere ile akraba mı?

Yemekteyiz yarışmasında haftanın birincisi merak edilirken Yasemin Kan isimli yarışmacı ilgi çekti Hem sesi hem de görüntüsü ile Nagihan Karadere'ye çok benzeyen Yasemin Kan, ünlü sporcunun akrabası mı merak konusu oldu. Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu bugün kim birinci oldu sorusunun yanıtını veriyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-03-2018 14:25 - Güncelleme: 30-03-2018 14:25

Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu sorusu bugün yanıt bulurken haftanın yarışmacılarından biri merak konusu oldu. Yemekteyiz yarışmasında final günü yarışan Yasemin Kan agresif çıkışları ve sivri diliyle öne çıktı.

Yasemin Kan'ı izleyici Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'ye olan benzerliği ile daha bir merak etti. Nagihan Karadere'nin akrabası olduğu sanılan Yasemin Kan, hem görüntüsü hem de sesiyle ona çok benziyor.

Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Onur Büyüktopçu da tanıtımlarda Nagihan Karadere'ye özgü olan 'Kıskanıyorsun kızım' sözlerini dile getirince Yasemin Kan'ın ünlü sporcu ile olan akrabalığı merak konusu oldu.

Aslen Kayserili olan Yasemin Kan 44 yaşında. Cuma günü finale ev sahipliği yapan Yasemin Kan, tekstil işiyle meşgul. Yasemin Kan Yemekteyiz yarışmasında rakiplerini çok sert eleştirdi. Haliyle de final yemeği büyük merak konusu oldu. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yemekteyiz Yasemin Kan kimdir Nagihan Karadere ile akraba mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro