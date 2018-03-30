Yemekteyiz Yasemin Kan kimdir Nagihan Karadere ile akraba mı?

Yemekteyiz yarışmasının birincisi kim oldu sorusu bugün yanıt bulurken haftanın yarışmacılarından biri merak konusu oldu. Yemekteyiz yarışmasında final günü yarışan Yasemin Kan agresif çıkışları ve sivri diliyle öne çıktı.

Yasemin Kan'ı izleyici Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'ye olan benzerliği ile daha bir merak etti. Nagihan Karadere'nin akrabası olduğu sanılan Yasemin Kan, hem görüntüsü hem de sesiyle ona çok benziyor.

Yemekteyiz yarışmasının sunucusu Onur Büyüktopçu da tanıtımlarda Nagihan Karadere'ye özgü olan 'Kıskanıyorsun kızım' sözlerini dile getirince Yasemin Kan'ın ünlü sporcu ile olan akrabalığı merak konusu oldu.

Aslen Kayserili olan Yasemin Kan 44 yaşında. Cuma günü finale ev sahipliği yapan Yasemin Kan, tekstil işiyle meşgul. Yasemin Kan Yemekteyiz yarışmasında rakiplerini çok sert eleştirdi. Haliyle de final yemeği büyük merak konusu oldu.