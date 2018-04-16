Yemekteyiz Turan kimdir Nermin hanım nereli işte yeni yarışmacılar

Yemekteyiz yeni yarışmacıları Turan Akbaş, Cevdet Sekili, Seynur Güçlü, Nermin Kutlu ve Emre Günay kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Yemekteyiz birincisi kim oldu geçen hafta kazanan isim.

Yemekteyiz bu haftaya yine bomba konuklarla başladı. Haftanın ilk gününde Turan Bey, Onur Büyüktopçu ve Yemekteyiz ekibine özel olarak yaptırdığı pasta ile sürpriz yaptı. Peki Yemekteyiz Turan Akbaş, Cevdet Sekili, Seynur Güçlü, Nermin Kutlu ve Emre Günay kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Önce Turan Akbaş hakkında bilgi verelim. 23 yaşındaki Turan Akbaş bekar. Aslen Ispartalı olan Turan Akbaş, Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Modelist olan yarışmacı, komşularıyla altın günü yapmayı ve roman havası oynamayı çok seviyor. Twitter

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Cevdet Sekili kimdir nereli ne iş yapıyor? Cevdet Sekili 38 yaşında ve Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı. Aslen Çorumlu olan Hikmet Işık evli ve 4 çocuk sahibi. Restaurant işletmecisi ve gurme olan yarışmacının 1 adet bastırdığı yemek kitabı bulunuyor. Twitter

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Seynur Güçlü kimdir nereli ne iş yapıyor? Seynur Güçlü 51 yaşında ve Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Aslen Tokatlı olan Seynur Güçlü, evli ve 3 çocuk annesi. Gezmek, para harcamak, alışveriş yapmak ve dizi izlemek en sevdiği aktivitelerden... Kendini espirili, neşeli, dobra ve altıncı hissi güçlü olarak tanımlıyor. Twitter

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