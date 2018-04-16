Yemekteyiz Turan kimdir Nermin hanım nereli işte yeni yarışmacılar

Yemekteyiz yeni yarışmacıları Turan Akbaş, Cevdet Sekili, Seynur Güçlü, Nermin Kutlu ve Emre Günay kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Yemekteyiz birincisi kim oldu geçen hafta kazanan isim.

Yemekteyiz Turan kimdir Nermin hanım nereli işte yeni yarışmacılar

Yemekteyiz bu haftaya yine bomba konuklarla başladı. Haftanın ilk gününde Turan Bey, Onur Büyüktopçu ve Yemekteyiz ekibine özel olarak yaptırdığı pasta ile sürpriz yaptı. Peki Yemekteyiz Turan Akbaş, Cevdet Sekili, Seynur Güçlü, Nermin Kutlu ve Emre Günay kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Önce Turan Akbaş hakkında bilgi verelim. 23 yaşındaki Turan Akbaş bekar. Aslen Ispartalı olan Turan Akbaş, Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Modelist olan yarışmacı, komşularıyla altın günü yapmayı ve roman havası oynamayı çok seviyor.

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Yemekteyiz Turan kimdir Nermin hanım nereli işte yeni yarışmacılar

Cevdet Sekili kimdir nereli ne iş yapıyor? Cevdet Sekili 38 yaşında ve Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı. Aslen Çorumlu olan Hikmet Işık evli ve 4 çocuk sahibi. Restaurant işletmecisi ve gurme olan yarışmacının 1 adet bastırdığı yemek kitabı bulunuyor.

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Yemekteyiz Turan kimdir Nermin hanım nereli işte yeni yarışmacılar

Seynur Güçlü kimdir nereli ne iş yapıyor? Seynur Güçlü 51 yaşında ve Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Aslen Tokatlı olan Seynur Güçlü, evli ve 3 çocuk annesi. Gezmek, para harcamak, alışveriş yapmak ve dizi izlemek en sevdiği aktivitelerden... Kendini espirili, neşeli, dobra ve altıncı hissi güçlü olarak tanımlıyor.

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Yemekteyiz Turan kimdir Nermin hanım nereli işte yeni yarışmacılar

Nermin Kutlu kimdir nereli ne iş yapıyor? Nermin Kutlu 26 yaşında ve Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Evli olan Nermin Kutlu, Bilgi Teknolojileri memuru olarak çalışıyor. Yüzmek, seyahat etmek ve bitkilerle ilgilenmek hobileri arasında yer alıyor. Sıcak kanlı, tez canlı, çok konuşan ve sevgi dolu biri olduğunu söylüyor.

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