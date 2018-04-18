Yemekteyiz Seynur Güçlü kimdir ne iş yapıyor nereli?

Bu hafta yani 16 Nisan 20 Nisan tarihleri arasında Turan Akbaş, Emre Günay, Nermin Kutlu, Seynur Güçlü ve Cevdet Sekili yemekteyiz birincisi olmak için yarışıyor. Peki yeni yarışmacılar Turan Akbaş, Emre Günay, Nermin Kutlu, Seynur Güçlü ve Cevdet Sekili kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Yemekteyiz'in son bölümündeki yarışmacılar;

Seynur Güçlü kimdir nereli ne iş yapıyor? : Yemekteyiz'de 3. gün yarışmacısı olan Seynur Güçlü 51 yaşında. Evli olan Seynur Güçlü'nün 3 çocuğu var. Aslen Tokatlı olan Seynur Güçlü Yemekteyiz'in en iddialı yarışmacısı. Zira kendisi bir aşçı.

Turan Akbaş kimdir nereli ne iş yapıyor : Turan Akbaş 23 yaşında bekar. Aslen Ispartalı olan Turan Akbaş bir modelist. El işleri yapan Turan Akbaş komşuları ile altın günü yapmayı ve roman havası oynamayı çok seviyormuş. Turan Akbaş Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı.

Cevdet Sekili kimdir nereli ne iş yapıyor? : 38 yaşındaki Cevdet Sekili evli ve 4 çocuk babası. Aslen Çorumlu olan Cevdet Sekili restorant işletmecisi ve kendini bir gurme olarak tanımlıyor. Cevdet Sekili'nin bir yemek kitabı bulunuyor. Sekeli Yemekteyiz'in 2. gün yarışmacısı.

Nermin Kutlu kimdir nereli ne iş yapıyor? : Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı Nermin Kutlu. 26 yaşında olan Nermin evli. Yüzmek seyahat etmek Nermin Kutlu'nun hobileri arasında. Nermin Kutlu kendini ise sıcakkanlı ve sevgi dolu biri olarak tanımlıyor.

Emre Günay kimdir nereli ne iş yapıyor? : Yemekteyiz birincisinin belli olacağı cuma günü ev sahibi Emre Güney. 5. gün yarışmacısı olan Emre Günay 64 yaşında. Evli ve 1 çocuk annesi olan Emre Güney, yer hostesliğinden emekli. İş gereği dünyayı gezen Emre Güney kendisini heyecanlı ve telaşlı biri olarak tanımlıyor.