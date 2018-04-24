Yemekteyiz Saadet Özcan kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?

Yemekteyiz Saadet Özcan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor mesleği ne soruları Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı birbirinden farklı 5 yarışmacı ile başladı. 1. güne ev sahipliği yapan Saadet Özcan'ı birlikte tanıyalım...
SAADET ÖZCAN KİMDİR: 29 yaşında, bekar ve aslen Uşaklı. Saadet Özcan danışman olarak çalışıyor. Hobileri arasında muzik dinlemek, gezmek ve yeni yerler keşfetmek var. Saadet Hanım birinci gün yarıştı.
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