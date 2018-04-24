Yemekteyiz Rümeysa Çakmak kimdir ne iş yapıyor sivri dili olay oldu

Fenerbahçe'den yarıda kalan olaylı Beşiktaş maçı için flaş açıklamalar. Görüntüler veriliyor. Canlı yayınla izleyebilirsiniz. haberin devamı için tıklayın »
İYİ Parti Genel İdare Kurulu kararını verdi... Meral Akşener 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı gösterilecek... haberin devamı için tıklayın »
Yemekteyiz Rümeysa Çakmak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor mesleği ne soruları Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı birbirinden farklı 5 yarışmacı ile başladı. 4. güne ev sahipliği yapan Rümeysa Çakmak'ı birlikte tanıyalım...
RÜMEYSA ÇAKMAK KİMDİR: 56 yaşında, ev hanımı ve bir erkek çocuk sahibi. Aslen Antakyalı olan yarışmacının 15 kedisi, 1 köpeği ve yayınlanmamış şiir kitabı varmış. Kendini dört dörtlük bir kadın olarak tanımlıyor.
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