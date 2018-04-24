Yemekteyiz Nezahat Aydın kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor mesleği ne soruları Yemekteyiz izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yemekteyiz'de yeni haftanın heyecanı birbirinden farklı 5 yarışmacı ile başladı. 2. güne ev sahipliği yapan Nezahat Aydın'ı birlikte tanıyalım...
NEZAHAT AYDIN KİMDİR: Nezahat Aydın evli, 2 çocuklu ve aslen Sinoplu. Ev hanımı olan yarışmacı fotoğraf çekinmeyi, eşiyle birlikte gezmeyi çok seviyor. Kendini özgüveni yüksek, dedikoldu yapan insanları sevmeyen biri olarak tanıtan Nezahat Hanım kendini iddialı görüyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Yemekteyiz Nezahat Aydın kimdir nereli ne iş yapıyor en büyük takıntısı... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER