Yemekteyiz kim kazandı 6 Nisan birinci kaç puan aldı?

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 6 Nisan Yemektekiz kazananı kaç puan aldı soruları hafta boyunca merak konusu oldu. Yemekteyiz büyük ödül 10 bin lirayı kazanan isim bugün belli oluyor. Peki Yemekteyiz birincisi Aydan Hanım, Çiğdem Hanım, Selçuk Bey, Güneş Hanım ve Salih Bey'den hangisi oldu? İşte Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan sıralaması...

ONUR BÜYÜKTOĞÇU KİMDİR: Yemekteyiz programını ile bugünlerde yeniden popüler olan Onur Büyüktopçu uzunca bir süre gay sanıldı. Kiralık Aşk dizisindeki Koriş rolü sebebiyle zihinlerde böyle bir intiba bırakan Onur Büyüktopçu uzun soluklu bir ilişki yaşadı. Sevgilisinin sanat dünyasından olmadığını söyleyen Onur Büyüktopçu isim vermiyor. Onur Büyüktopçu'nun annesi de merak konusuydu.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ANNESİ: Onur Büyüktopçu'nun annesi ile olan bu görüntüsünü instagram hesabından aldık. Annesinin komik bir karaktere sahip olduğunu belirten Onur Büyüktopçu kendisini de ana kuzusu olarak tanımlıyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU NERELİ KAÇ YAŞINDA : 35 yaşında olan Onur Büyüktopçu Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982 doğumlu. İstanbul'da doğan Onur Büyüktopçu, cast direktörlüğü ve menajerlik de yapmış. Kiralık Aşk dizisindeki gay rolüyle ünlenen Onur Büyüktopçu, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol almıştı. Cast direktörlüğünden oyunculuğa geçiş yapan Onur Büyüktopçu, İngiltere'de tiyatro eğitimi de almış.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ESTETİĞİ... : Onur Büyüktopçu kemerli burnundan uzun yıllar çok şikayetçi olmuş. En sonunda dayanamayıp bıçak altına yatmış. O güne kadar reklam filmlerinin aranan yüzüyken estetikten sonra işleri bıçak gibi kesilmiş. Onur Büyüktopçu bu ilginç durumu şöyle anlattı;

-"Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde 'Allah'ım şu burnum birden değişsin' derdim. Sonra 'Allah'ım sen yarattın bunu, ben neden bozayım' dedim. Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20'li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırımıydım... Bilemiyorum."