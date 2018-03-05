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Yemekteyiz kazanan ismi 2 Mart cuma haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz kazanan ismi 2 Mart cuma haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz 2 Mart cuma haftanın birincisi kim oldu, işte 2 Mart Yemekteyiz kazanan ismi. Yemekteyiz yarışmasında geçen hafta Semih Bey, Tuğba Hanım, Dilek Hanım, Canan Hanım ve Batıkan Bey yarışmıştı. Kıyasıya geçen yarışmayı ise 31 puanla Batıkan Bey kazandı. Canan Hanım ise 29 puanla jaftanın ikincisi oldu. Dilek Hanım 26 puan, Semih Bey 25 puan aldı. Haftanın sonuncusu ise 20 puanla Tuğba Hanım oldu.

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Eklenme Tarihi: 05-03-2018 16:00 - Güncelleme: 05-03-2018 16:00

Yemekteyiz 2 Mart Cuma haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı belirlendi. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında Semih Bey, Tuğba Hanım, Dilek Hanım, Canan Hanım ve Batıkan Bey yarıştı. Haftanın birincisi ise toplam 31 puanla Batıkan Bey oldu.

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.

Pazartesi gününden cumaya kadar her gün farklı bir yarışmacının kendi evinde yaptığı yemekleri tadan yarışmacılar gün sonunda puan veriyor.

Peki 2 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kazanan toplam kaç puan aldı?

Batıkan Bey: 31 puan

Canan Hanım: 29 puan

Dilek Hanım: 26 puan

Semih Bey: 25 puan

Tuğba Hanım: 20 puan

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