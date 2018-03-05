Yemekteyiz kazanan ismi 2 Mart cuma haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz 2 Mart Cuma haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı belirlendi. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında Semih Bey, Tuğba Hanım, Dilek Hanım, Canan Hanım ve Batıkan Bey yarıştı. Haftanın birincisi ise toplam 31 puanla Batıkan Bey oldu.

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.

Pazartesi gününden cumaya kadar her gün farklı bir yarışmacının kendi evinde yaptığı yemekleri tadan yarışmacılar gün sonunda puan veriyor.

Peki 2 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kazanan toplam kaç puan aldı?

Batıkan Bey: 31 puan

Canan Hanım: 29 puan

Dilek Hanım: 26 puan

Semih Bey: 25 puan

Tuğba Hanım: 20 puan