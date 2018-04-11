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Yemekteyiz Hikmet Işık kimdir nereli ne iş yapıyor?

Yemekteyiz Hikmet Işık kimdir nereli ne iş yapıyor?

Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları Esma Karaca, Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyor hangi gün yarışacak? Onur Büyüktopçu 9 - 13 Nisan haftasının Yemekteyiz yarışmacılarını tanıttı.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 10:59 - Güncelleme: 11-04-2018 10:59

Yemekteyiz yarışmasının yeni yarışmacıları belli oldu. Bu hafta yani 9 Nisan 13 Nisan tarihleri arasında Esma Karaca, Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar yarışmacı oldu. Peki yeni yarışmacılar Esma Karaca, Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Yemekteyiz'in son bölümündeki yarışmacılar;

Hikmet Işık kimdir nereli ne iş yapıyor : Hikmet Işık 36 yaşında ve Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Aslen Sivaslı olan Hikmet Işık, evli. Satış yöneticisi olan Hikmet Işık şu anda işsiz. Voleybol, kayak tenisi en sevdiği aktiviteler arasında.

Esma Karaca kimdir nereli ne iş yapıyor? : 32 yaşındaki Esma Karaca evli ve bir oğlu var. Aslen Malatyalı olan Esma Karaca, Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Esma Karaca kalite kontrol sorumluğu ancak şu an çalışmıyor ev hanımı. Şiir yazmak en sevdiği şey.

Müge Yaşarlar kimdir nereli ne iş yapıyor : Müge Yaşarlar 30 yaşında ve Yemekteyiz'in ikinci gün yarışmacısı. Müge Yaşarlar'ın bir kızı var. Aslen Bursalı olan olan Müge Yaşarlar'ın dövmelere karşı büyük bir ilgisi var. Müge Yaşarlar'ın mesleği çocuk gelişimi ancak şu anda çalışmıyor.

Ercan Uçar kimdir nereli ne iş yapıyor? : Ercan Uçar 39 yaşında Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Memleketi Çanakkale olan Ercan Uçar evli ve 2 çocuk sahibi. Yiyecek içeçek sektöründe çalışan Ercan Uçar operasyon müdürü. Ancak tıpkı diğer yarışmacılar gibi o da şu anda işe ara vermiş ve çalışmıyor.

Özlem Acar kimdir nereli ne iş yapıyor? : Özlem Acar 38 yaşında Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı. Evli ve 2 kız çocuk sahibi olan Özlem Acar aslen Artvinli. Ev hanımı olan Özlem Acar müzik spor ve kitap okumayı en sevdiği aktiviteler olarak sıralıyor.

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