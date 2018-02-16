Yemekteyiz haftanın birincisi kim 16 Şubat kazanan ismi

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, 16 Şubat yemekteyiz birinci kim kim kazandı sorularının yanıtı bugün saat 19.00'da cevabını buldu. Bu hafta Yemekteyiz'de birbirinden iddialı ve sivri dilli 5 yarışmacı Hüseyin Bey, Can Bey, Hasret Hanım, Hilal Hanım ve Filiz Hanım yarıştı. Peki 16 şubat kazanan isim Hüseyin Bey mi yoksa Hasret Hanım mı oldu?

Hafta içi hergün Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile TV8 ekrana gelen Yemekteyiz 16 Şubat kazanan ismi belli oldu.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ: Can Bey ve Hasret Hanım arasında yaşanan tartışma sonrası Hüseyin Bey olaya müdahale etmek isteyince bu kez Hasret Hanım ve Hüseyin Bey tartıştı.