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Yemekteyiz birincisi kim oldu 13 Nisan kazanan isim-puan sıralaması

Yemekteyiz birincisi kim oldu 13 Nisan kazanan isim-puan sıralaması

Yemekteyiz birincisi kim oldu, 13 Nisan Yemekteyiz kazanan ismi kim kaç puan aldı soruları merak konusu oldu. Yemekteyiz yarışmasında 9-13 Nisan arasında Esma Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar yarıştı. Peki haftanın kazanan ismi kim oldu? Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz'e bu hafta lop tartışması damga vurmuş ve Esma Hanım fenomen olmuştu. Bakın Esma Hanım kaç puan almış?

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 18:00 - Güncelleme: 13-04-2018 18:00

Yemekteyiz birincisi kim oldu, Yemekteyiz 13 Nisan haftanın kazanan ismi kim, kaç puan aldı soruları hafta boyunca merak konusu oldu. 9-13 Nisan arasında Yemekteyiz programında Esma Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar yarıştı. Bu haftaya damga vuran isim şüphesiz Esma Hanım oldu. Lop tartışması ile fenomen olan Esma Hanım'ın Yemekteyiz puanı merak konusu oldu.

Yemekteyiz yeni haftaya yeni yarışmacıları ve 'lob' gafı ile başladı. Yemekteyiz yarışmacılarından Esma Karaca 'beyin lobları' hakkında eksik bilgiyle bir atışmaya girince sosyal medyanın diline düştü. Peki Yemekteyiz Esma Müge Yaşarlar, Hikmet Işık, Ercan Uçar ve Özlem Acar kimdir aslen nereli ve ne iş yapıyorlar? Önce Esma Karaca hakkında bilgi verelim.

32 yaşındaki Esma Karaca evli ve bir oğlu var. Aslen Malatyalı olan Esma Karaca, Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı. Esma Karaca kalite kontrol sorumluğu ancak şu an çalışmıyor ev hanımı. Şiir yazmak en sevdiği şey.

ESMA KARACA VE LOB GAFI NEDİR? : Esma Karaca Yemekteyiz yarışmasının ikinci gününde lob gafı ile sosyal medyanın diline düştü. İşte Esma Karaca'nın Hikmet Bey ile girdiği atışmadaki o lob gafı;

Hikmet Işık kimdir nereli ne iş yapıyor : Hikmet Işık 36 yaşında ve Yemekteyiz'in birinci gün yarışmacısı. Aslen Sivaslı olan Hikmet Işık, evli. Satış yöneticisi olan Hikmet Işık şu anda işsiz. Voleybol, kayak tenisi en sevdiği aktiviteler arasında.

Müge Yaşarlar kimdir nereli ne iş yapıyor : Müge Yaşarlar 30 yaşında ve Yemekteyiz'in ikinci gün yarışmacısı. Müge Yaşarlar'ın bir kızı var. Aslen Bursalı olan olan Müge Yaşarlar'ın dövmelere karşı büyük bir ilgisi var. Müge Yaşarlar'ın mesleği çocuk gelişimi ancak şu anda çalışmıyor.

Ercan Uçar kimdir nereli ne iş yapıyor? : Ercan Uçar 39 yaşında Yemekteyiz'in 4. gün yarışmacısı. Memleketi Çanakkale olan Ercan Uçar evli ve 2 çocuk sahibi. Yiyecek içeçek sektöründe çalışan Ercan Uçar operasyon müdürü. Ancak tıpkı diğer yarışmacılar gibi o da şu anda işe ara vermiş ve çalışmıyor.

Özlem Acar kimdir nereli ne iş yapıyor? : Özlem Acar 38 yaşında Yemekteyiz'in 5. gün yarışmacısı. Evli ve 2 kız çocuk sahibi olan Özlem Acar aslen Artvinli. Ev hanımı olan Özlem Acar müzik spor ve kitap okumayı en sevdiği aktiviteler olarak sıralıyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR:Onur Büyüktopçu'nun annesi ile olan bu görüntüsünü instagram hesabından aldık. Annesinin komik bir karaktere sahip olduğunu belirten Onur Büyüktopçu kendisini de ana kuzusu olarak tanımlıyor.

ONUR BÜYÜKTOPÇU NERELİ KAÇ YAŞINDA : 35 yaşında olan Onur Büyüktopçu Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982 doğumlu. İstanbul'da doğan Onur Büyüktopçu, cast direktörlüğü ve menajerlik de yapmış. Kiralık Aşk dizisindeki gay rolüyle ünlenen Onur Büyüktopçu, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol almıştı. Cast direktörlüğünden oyunculuğa geçiş yapan Onur Büyüktopçu, İngiltere'de tiyatro eğitimi de almış.

ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN ESTETİĞİ... : Onur Büyüktopçu kemerli burnundan uzun yıllar çok şikayetçi olmuş. En sonunda dayanamayıp bıçak altına yatmış. O güne kadar reklam filmlerinin aranan yüzüyken estetikten sonra işleri bıçak gibi kesilmiş. Onur Büyüktopçu bu ilginç durumu şöyle anlattı;

-"Burnum çok kemerliydi, çok özgüvensizdim. Ayna karşısına geçtiğimde 'Allah'ım şu burnum birden değişsin' derdim. Sonra 'Allah'ım sen yarattın bunu, ben neden bozayım' dedim. Ama sonra oyunculuk ilgili görsel bir iş yapmaya başladığımda, eski burnumla bir senede beş reklam çektim. Burnumu yaptırdım, reklam hayatım bitti. Ben kemerli burnu yakıştıramadım kendime 20'li yaşların başındaydım, şimdiki aklım olsa yaptırımıydım... Bilemiyorum."

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