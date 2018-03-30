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Yemekteyiz birincisi bu hafta (30 Mart) kim kazandı?

Yemekteyiz birincisi bu hafta (30 Mart) kim kazandı?

Yemekteyiz 30 Mart kazananı kim oldu, 30 Mart cuma Yemekteyiz birincisi kim, puan sıralaması haberimizde. 26-30 Mart arasında Yemekteyiz programında yine birbirinden farklı 5 yarışmacı yarıştı. Yusuf Bey, Berk Bey, Elif Hanım, Jale Hanım ve Yasemin Hanım bu hafta boyunca yarışan isimler oldu. Peki haftanın finali 30 Mart birincisi kim oldu?

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 17:00 - Güncelleme: 30-03-2018 17:00

Yemekteyiz programı bu hafta da olay oldu. Birbirinden farklı 5 yarışmacının hergün diğer yarışmacılar için yemek yapıp, yorum aldığı programda yine büyük olaylar yaşandı. Özellikle haftanın sivri dilli yarışmacısı olarak gösterilen Yasemin Hanım tüm şimşekleri üzerine çeken isim oldu. Peki haftanın birincisi hiçbir yemeği beğenmediği için diğer yarışmacıların hedefinde olan Yasemin Hanım mı, yoksa barmen olan Yusuf Bey mi olacak? İşte puan durumu

Sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun keyifli ve eğlenceli sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz programında bu hafta Yusuf Bey, Berk Bey, Elif Hanım, Jale Hanım ve Yasemin Hanım yarıştı.

BERK DEMİRBEY KİMDİR: Berk Aşçı yardımcısı olarak çalışıyor. Yemekteyiz Berk 20 yaşında ve ailesi ile yaşıyor. Aslen Sakaryalı olan Yemekteyiz yarışmacısı Berk Lisede Aşçı yardımcısı olarak çalışmış.

Elif KARACA KİMDİR: Yemekteyiz Elif Evli ve bir erkek çocuk sahibi Elif 27 yaşında. Elif Karaca önceden satış danışmanlığı yapmış ama şimdi çalışmıyor ev hanımı.

JALE MAHMUTOVA KİMDİR:  Jale hanım 28 yaşında ve bir oğlu var Jale hanım Azerbaycanlı ve Sağlık Turizmi ile ilgili bir işi var Pazarlama Müdürlüğü yapıyor bu firmada.  Jale hanım Latin dansları ve seyehat etmeyi çok seviyor.

YUSUF AVŞAR KİMDİR:  Ardahan’lı Yusuf Bekar ve 34 Yaşında. Yusuf Avşar'ın mesleği Barmen ama bir aydır çalışmıyormuş ve daha önce futbol oynamış birisi.

YASEMİN KAN KİMDİR: 44 yaşında ve Tekstil işi ile uğraşıyor.Yemekteyiz Yasemin Hanım spor yapmayı ve değişik bir yer bulunca oraya gitmeyi seviyormuş. Eğlenceli biri olan Yasemin hanım en ufak bir şeyde ağlıyormuş.

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Onur Büyüktopçu
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