Yemekteyiz birincisi 9 Şubat kazanan kim oldu?

Yemekteyiz 9 Şubat Cuma haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı belirlendi. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında Savaş Bey, Elif Hanım, İnci Hanım, Esra Hanım ve Muhsin Bey yarıştı. Haftanın birincisi ise toplam 25 puanla Muhsin Bey oldu. Haftanın ikinci ismi ise 23 puanla inci hanım oldu.

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.

Pazartesi gününden cumaya kadar her gün farklı bir yarışmacının kendi evinde yaptığı yemekleri tadan yarışmacılar gün sonunda puan veriyor. Peki 9 Şubat yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kazanan toplam kaç puan aldı?

Muhsin Bey: 25 puan

İnci Hanım: 23 puan

Esra Hanım: 21 puan

Elif Hanım: 18 puan

Savaş Bey: 12 puan

SAVAŞ BEY, ELİF HANIM'DAN ÖZÜR DİLEDİ!

Bir önceki gün yemek masasında gerginlik yaşayan Savaş ve Elif Hanım arasındaki buzlar eridi. Savaş Bey özür diledi ve konu kapandı.