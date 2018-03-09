Yemekteyiz 9 Mart kazanan kim oldu işte haftanın birincisi

Yemekteyiz 9 Mart Cuma haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı belirlendi. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında Orhan Bey, Lamia Hanım, Ceyda Hanım, Gizem Hanım ve Özden Bey yarıştı. Haftanın birincisi ise toplam 32 puanla Orhan Bey oldu.

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.

Pazartesi gününden cumaya kadar her gün farklı bir yarışmacının kendi evinde yaptığı yemekleri tadan yarışmacılar gün sonunda puan veriyor. Peki 2 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kazanan toplam kaç puan aldı?

Orhan Bey: 32 puan

Lamia Hanım: 29 puan

Ceyda Hanım: 28 puan

Gizem Hanım: 24 puan

Özden Bey: 21 puan