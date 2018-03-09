Yemekteyiz 9 Mart 2018 haftanın birincisi belli oldu!

Yemekteyiz'in 9 Mart 2018 Cuma akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacılar ve Onur Büyüktopçu'nun yaptığı puanlama sonucunda haftanın birincisi belli oldu.

Yemekteyiz 9 Mart Cuma haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı belirlendi. Bu hafta Yemekteyiz yarışmasında Orhan Bey, Lamia Hanım, Ceyda Hanım, Gizem Hanım ve Özden Bey yarıştı. Haftanın birincisi ise toplam 32 puanla Orhan Bey oldu.

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