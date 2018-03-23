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Yemekteyiz 23 Mart kim kazandı puan sıralaması

Yemekteyiz 23 Mart kim kazandı puan sıralaması

Yemekteyiz 23 Mart kim kazandı, Yemekteyiz haftanın birincisi cuma günü kim oldu sorularının yanıtı bugün cevaplanıyor. Bu hafta 19-23 Mart arasında Yemekteyiz programında Ali Bey, Murat Bey, Hanife Hanım, Gurbet Hanım ve Silva Hanım yarıştı. Peki haftanın birincisi kim olacak, hangi yarışmacı kaç puan aldı? İşte 23 Mart Yemekteyiz haftanın puanlaması ve birincisi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 17:00 - Güncelleme: 23-03-2018 17:00

Yemekteyiz 23 Mart haftanın finali yine çok heyecanlı geçti. Peki Yemekteyiz birincisi kim oldu, yarışmacıların puan durumu nasıl, birinci kaç puan aldı?

Başarılı ve ekranların sevilen ismi Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile haftaiçi her gün 5 farklı yarışmacıyla ekranlara gelen yemek yarışması Yemekteyiz'in 23 Mart birincisi kim olacak sorusu hafta boyunca merak edildi. İşte Yemekteyiz haftanın finali birincisi olan isim...

ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR: Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında? Onur Büyüktopçu (d. 24 Nisan 1982, İstanbul), Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer. En son olarak Kiralık Aşk adlı dizide oynamıştır. Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı filmlerde başrol oynamıştır.

İngiltere ‘ye giden Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.Son olarak 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol alan. 2015-17 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırmıştır. Şimdilerde TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapmaktadır Onur Büyüktopçu oyunculuğun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

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