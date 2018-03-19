Yemekteyiz 16 Mart kim kazandı puan sıralaması

Yemekteyiz 16 Mart Cuma haftanın birincisi kim oldu sorusunun cevabı belirlendi. Geçen hafta Yemekteyiz yarışmasında Deniz Bey, Sabite Hanım, Nazan Hanım, Meriç Hanım ve İman Bey yarıştı. Haftanın birincisi ise toplam 27 puanla Sabite Hanım oldu.

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.

Pazartesi gününden cumaya kadar her gün farklı bir yarışmacının kendi evinde yaptığı yemekleri tadan yarışmacılar gün sonunda puan veriyor. Peki 2 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, kazanan toplam kaç puan aldı?

Sabite Hanım: 27 puan

Deniz Bey: 25 puan

İman Bey: 23 puan

Nazan Hanım: 23 puan

Meriç Hanım: 22 puan