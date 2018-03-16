Yemekteyiz 16 Mart kim kazandı haftanın birincisi puan durumu

Yemekteyiz 16 Mart 2018 Cuma kazanan kim oldu? Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu soruları hafta boyunca merak edildi. Sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile hafta içi her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında bu hafta Deniz Hanım, Meriç Bey, Sabite Hanım, İman Bey ve Refik Bey yarıştı. İşte 16 Mart Cuma Yemekteyiz kazananı...

Her hafta birbirinden farklı 5 yarışmacının ev sahipliği yaptığı eğlenceli yarışma hafta içi her gün sevilen oyuncu Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekranlara geliyor.