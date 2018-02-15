Yemeksepeti'nin yeni ofisi Google'ı bile kıskandıracak

Yemeksepeti'nin yeni ofisine ait kareler geldi. ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çalışan dostu merkezine rakip olabilecek özelliklere sahip olan ofis çalışan dostu yanı ile dikkat çekiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın çalışan dostu ofislerini mutlaka görmüşsünüzdür. Çalışanlarının konforunu düşünen pek çok özelliğe ev sahipliği yapan Google'a İstanbul'dan bir rakip çıktı. Yemeksepeti, Beşiktaş’ta bulunan eski ofisi yerine Levent’e çok daha büyük ve işlevsel bir ofis yaptı. Çalışan dostu ofise ait görüntüler şirketin yeni merkez binasına dair pek çok özelliği de gözler önüne seriyor. Twitter

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Çalışma alanlarından eğlence alanlarına kadar çok geniş bir ofise sahip olan şirket, çalışanları için dinlenme alanları, spor alanları gibi özel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri yerler de sunuyor. 510 çalışana ev sahipliği yapan yeni ofis sekiz ayda tamamlandı. Şirketin yeni merkezi için yaptığı harcama ise altı milyon dolar yani yaklaşık 23 milyon TL. 2000 yılında kurulan Yemeksepeti, 2015 yılında Alman online yemek sipariş platformu Delivery Hero, Yemeksepeti'ni bünyesine katmıştı. Twitter

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Nevzat Aydın 24 yaşındayken kurduğu Yemeksepeti için 150 bin dolar yatırım yapmıştı. Twitter

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