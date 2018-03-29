Yemek siparişi getiren kurye eve girip dövdü!

ESKİŞEHİR'de daha önce kaydedilen görüntülerde, pizza siparişi götüren bir kuryenin apartmanda pizzaya tükürdüğü ve müşteriye bu şekilde teslim ettiği kameralara yansımıştı. Her şeyden habersiz siparişini teslim alan müşteri, üçüncü dilimi yerken komşusundan "Pizzayı yeme" mesajı almış, olayı bu şekilde öğrenmişti.

EVİNE GİRİP DARP ETTİ

Bugün ortaya çıkan görüntülerde ise, başka bir kurye kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle müşteriyi evine girerek darp ediyor.

Pizzasına tükürülen müşteri ilk kez konuştu

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, "Tek gözlü kurye getirmesin" notunu düştüğü iddia ediliyor.

Bunun üzerine gencin evine gelen kurye, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başlıyor ve o anlar kuryenin arkadaşı tarafından kaydediliyor.

Görüntülerde ayrıca kuryenin gence vururken, "Oğlum bir dahakine kafana sıkarım" dediği de duyuluyor.