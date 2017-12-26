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Yemek kartları için flaş gelişme

Yemek kartları için flaş gelişme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: “Yılbaşından hemen sonra tarafları bir araya getirerek makul bir komisyon oranını belirleyip piyasanın sağlıklı işlemesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 19:23 - Güncelleme: 26-12-2017 19:23

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, komisyon oranlarının yüksek olması nedeniyle boykota varan tartışmalara neden olan yemek kartları ve çekleriyle ilgili, yılbaşından sonra tarafların bir araya getirileceğini ve makul komisyon oranlarının belirleneceğini açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’i kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Tüfenkci, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz projeler, orada karşılaşılan zorluklar ve yeni projeler hakkında Sayın Berger ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca, Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi ve AB ile olan ilişkilerimizi genel çerçeve içerisinde görüşme fırsatı bulduk.”

Yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada bir sıkıntının olduğunu hatırlatan Tüfenkci, “Bununla ilgili mevzuat noktasında bazı eksiklikler vardı ama mevzuat çıkartmadan neler yapılabilir diye konuştuk. Arkadaşlarımız tarafları bir araya getirerek teknik anlamda çalışmalarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki yılbaşından hemen sonra da tarafları bir araya getirerek burada makul bir komisyon oranını belirleyip piyasanın sağlıklı işlemesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

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