Yemeğini yedi önce bu hale geldi sonra hayatını kaybetti

Yemeğini yedi önce bu hale geldi sonra hayatını kaybetti

Yemek yiyorsunuz ve dakikalar sonra yüzünüz ve vücudunuz lekeler dolmaya başlıyor. Ardından hastanelik oluyorsunuz. İşin sonunda Jeanette LeBlanc hayatını kaybetti. İlk başta okunduğunda anlaşılması güç ve hayli şaşırtıcı ama bu olay maalesef gerçek...

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Yemeğini yedi önce bu hale geldi sonra hayatını kaybetti

Louisianalı Jeanette LeBlanc, çiğ yediği yiyecek yüzünden hayatını kaybetti. Arkadaşı Karen Bowers’ın söylediğine göre iki düzine çip istiridye yemiş ve kötü hissetmeye başlamış. Başta Karen bunun alerjik reaksiyon olduğunu düşünmüş.

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Yemeğini yedi önce bu hale geldi sonra hayatını kaybetti

Kadının durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Doktorlar vücudunda et yiyen bakteri olan vibrio tespit ettiler. Doktorlara göre çiğ yiyecek tüketen insanların vücuduna bu bakteriyi almaları işten bile değilmiş. Hastanede 21 gün geçiren Jeanette LeBlanc 15 Ekim 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

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Yemeğini yedi önce bu hale geldi sonra hayatını kaybetti

Jeanette çiğ istiridye yiyerek vücuduna soktuğu bakteriler kadını içten içe yemeye başlamış. Aile şimdi bu bakteriden herkesin haberdar olması için kampanyalar düzenliyor. Önceden onlar da haberdar olsaydı belki de Jeanette bugün hayatta olacaktı.

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