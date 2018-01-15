Yemeğini yedi önce bu hale geldi sonra hayatını kaybetti

Yemek yiyorsunuz ve dakikalar sonra yüzünüz ve vücudunuz lekeler dolmaya başlıyor. Ardından hastanelik oluyorsunuz. İşin sonunda Jeanette LeBlanc hayatını kaybetti. İlk başta okunduğunda anlaşılması güç ve hayli şaşırtıcı ama bu olay maalesef gerçek... Twitter

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Louisianalı Jeanette LeBlanc, çiğ yediği yiyecek yüzünden hayatını kaybetti. Arkadaşı Karen Bowers’ın söylediğine göre iki düzine çip istiridye yemiş ve kötü hissetmeye başlamış. Başta Karen bunun alerjik reaksiyon olduğunu düşünmüş.



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Kadının durumu kötüleşince hastaneye kaldırıldı. Doktorlar vücudunda et yiyen bakteri olan vibrio tespit ettiler. Doktorlara göre çiğ yiyecek tüketen insanların vücuduna bu bakteriyi almaları işten bile değilmiş. Hastanede 21 gün geçiren Jeanette LeBlanc 15 Ekim 2017 tarihinde hayatını kaybetti. Twitter

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