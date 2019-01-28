Yemeden önce bir kere daha düşünün!

Peki, bundan korunmanın bir yolu olabilir mi? Evet, beslenmenizde bazı yiyeceklere yer vermeyerek kalp krizinden korunmanız mümkün!
Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır.
Beslenme düzeninizde bunları azaltmaya çalışmalısınız” diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı:
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