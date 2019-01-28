Yemeden önce bir kere daha düşünün!

Kalp krizi, kalbe kan akışı aniden engellendiğinde oluşabilir. Ciddi bir tıbbi acil durum olarak kabul edilir ve yaşamı tehdit edici sonuçlar doğurabilir.

Peki, bundan korunmanın bir yolu olabilir mi? Evet, beslenmenizde bazı yiyeceklere yer vermeyerek kalp krizinden korunmanız mümkün! Twitter

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Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Twitter

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Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açabilir. “Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Twitter

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