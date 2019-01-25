Yeliz Yeşilmen'in eşi Ail Uğur Akbaş kimdir çıplak videosu olay olmuştu

Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş bir dönem çıplak görüntüleriyle gündeme gelmişti. Ali Uğur Akbaş özel hayatı ve biyografisine gelin yakından bakalım.

Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında Adana’da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladıktan sonra iş hayatına atılarak İnşaat, Turizm, Petrol ve Nakliye sektörlerinde şirketler kurarak birçok faaliyette bulundu. Ali Uğur Akbaş, Cerenkent İnşaat ve Özaltınbaş Lmt. Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapıyor.

2010 YILINDA YELİZ YEŞİLMEN İLE EVLENDİ

Ali Uğur Akbaş olaylı boşanmasının ardından 2010 yılında Yeliz Yeşilmen ile evlendi. Bir çocukları olan ikili instagram'dan sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yeliz Yeşilmen'in kocası Ali Uğur Akbaş'ın çıplak fotoğrafları ifşa oldu

SPOR KULUBÜ BAŞKANLIĞI DA YAPTI

İş dünyasının önde gelen iş adamlarından olduğu gibi spor dünyasında da birçok spor kulübün başkanlığını ve yöneticiliğini yapmaktadır. Adana Demirspor Kulübü’nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesidir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır.

2014 YILINDA MHP ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Magazin dünyasına Yeliz Yeşilmen ile dünyaevine girmesiyle tanınan Ali Uğur Akbaş siyasette aktif bir şekilde rol alıyor. 2014 yılında MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı olan Ali Uğur Akbaş, Twitter hesabı üzerinden sık sık Devlet Bahçeli ile olan fotoğrafını paylaşıyor.

Ali Uğur Akbaş, MHP lideri Devlet Bahçeli ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE OLAY OLDU

Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş tarafından aldatıldı. Yeşilmen'e ihanet iddiaları sorulunca, "Ali'nin eski eşinin montajıdır." deyip aldatılmadğını söyledi. Sosyal medyada bir kadınla mesajlaşmaları ortaya çıkan Ali Uğur Akbaş'ın, konuştuğu Yaren adlı bir kadına çıplak fotoğrafını attığını, kadının da Akbaş'a çıplak fotoğrafını yolladığı iddia edildi.