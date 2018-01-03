Yeliz Yeşilmen'den yatak pozuyla dalga geçenlere bomba cevap

Geride bıraktığımız haftalarda kocası tarafından ihanete uğradığı şeklinde haberlerle magazin gündemine gelen Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Bundan sekiz yıl önce evlendiği Ali Uğur Akbaş'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kısa bir süre önce evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutları da başarıyla dağıtan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı yatak odası paylaşımla işlerin yolunda olduğunu göstermişti. Ayrıca Yeliz Yeşilmen'in yatak odası paylaşımı sosyal medyada alay konusu da oldu.