Yeliz Yeşilmen'den yatak pozuyla dalga geçenlere bomba cevap

Geride bıraktığımız haftalarda kocası tarafından ihanete uğradığı şeklinde haberlerle magazin gündemine gelen Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Bundan sekiz yıl önce evlendiği Ali Uğur Akbaş'la mutlu bir evlilik sürdüren ve kısa bir süre önce evlilikleri üzerinde dolaşan kara bulutları da başarıyla dağıtan oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı yatak odası paylaşımla işlerin yolunda olduğunu göstermişti. Ayrıca Yeliz Yeşilmen'in yatak odası paylaşımı sosyal medyada alay konusu da oldu.
Kocası Ali Uğur Akbaş'ın doğum gününü onun için hazırladığı sürpriz bir kahvaltıyla kutlayan Yeşilmen, eşine kahvaltıyı yatakta sunarak beş yıldızlı otellerdeki sunumların bir benzerini gerçekleştirmişti.
Kocasına yataklarında yaptığı bu sürprizle yetinmeyen Yeliz Yeşilmen o anların fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından: "Mutlu yıllar aşkım. Bugün doğum günü" notuyla paylaşmayı da ihmal etmedi.
İşte Yeliz Yeşilmen'in eşine jest yaptığı o paylaşım...
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