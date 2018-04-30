Yeliz Yeşilmen'den olay sözler: Türkiye’nin at ve sarışına ihtiyacı varmış

Yeliz Yeşilmen, uzun süredir ekranda olmamasına rağmen gündemde kalmayı nasıl başardığı sorulunca “Demek ki Türkiye’nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış. Bir şey yapmadım” cevabını verdi.

Yeliz Yeşilmen'den olay sözler: Türkiye’nin at ve sarışına ihtiyacı varmış

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş’la bir mekanda eğlendikten sonra soluğu çorbacıda aldı. Yeşilmen, uzun süredir ekranda olmamasına rağmen gündemde kalmayı nasıl başardığı sorulunca “Demek ki Türkiye’nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış. Bir şey yapmadım” cevabını verdi.

117
Yeliz Yeşilmen'den olay sözler: Türkiye’nin at ve sarışına ihtiyacı varmış

Yeliz Yeşilmen’in her hareketi olay. Kadınlar Günü’nde kendisi ve küçük kızına ‘şiddet görmüş kadın’ makyajı yapması çok eleştirilmişti. Eşinin doğum gününde paylaştığı yatakta kahvaltı fotoğrafı da çok konuşulmuştu. Her eleştiriye cevabı hazır. Yeliz Yeşilmen, kısa bir süre önce evliliğinden siyasete uzanan bir söyleşi gerçekleştirdi. Posta gazetesine konuşan Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak sözler... İşte o röportajdan kısa bir kesit...

217
Yeliz Yeşilmen'den olay sözler: Türkiye’nin at ve sarışına ihtiyacı varmış

Zor mu evlilik?
Çook zor çook. Bir kere eşim Ali Uğur Akbaş’ı çekmek, memnun ve mutlu etmek dünyanın en ama en zor işleri arasına girer. Valla kocam zor adam. Ali, tam Osmanlı erkeği. Her şeyi kadından bekleyen, hizmet verdikçe beklentisi daha da artan, “Bunu yaptı, o zaman bunu da yapar” diyen biri.

317
Yeliz Yeşilmen'den olay sözler: Türkiye’nin at ve sarışına ihtiyacı varmış

Bir tür geyşasınız yani siz...
Öyleymişim. Evlenince ortaya çıktı. Ama bu arada ben de evde oturup erkeğe itaat eden bir kadın değilim. İş gücüne katılırım. Bu Ali’nin de hoşuna gider. 2014 yerel seçimlerinde eşim Ali, MHP’nin Çukurova Belediye Başkan adayıydı. 150 kişilik seçim ofisini yönettim. Ki siyasetten anlamam. Arabalar yola kaçta çıkacak, matbaadan neler gelecek... Yemekler, sloganlar, hepsini ben yaptım.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro