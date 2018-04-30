Yeliz Yeşilmen'den olay sözler: Türkiye’nin at ve sarışına ihtiyacı varmış

Yeliz Yeşilmen, uzun süredir ekranda olmamasına rağmen gündemde kalmayı nasıl başardığı sorulunca “Demek ki Türkiye’nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış. Bir şey yapmadım” cevabını verdi.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ve sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş’la bir mekanda eğlendikten sonra soluğu çorbacıda aldı. Yeşilmen, uzun süredir ekranda olmamasına rağmen gündemde kalmayı nasıl başardığı sorulunca “Demek ki Türkiye’nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış. Bir şey yapmadım” cevabını verdi. Twitter

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Yeliz Yeşilmen’in her hareketi olay. Kadınlar Günü’nde kendisi ve küçük kızına ‘şiddet görmüş kadın’ makyajı yapması çok eleştirilmişti. Eşinin doğum gününde paylaştığı yatakta kahvaltı fotoğrafı da çok konuşulmuştu. Her eleştiriye cevabı hazır. Yeliz Yeşilmen, kısa bir süre önce evliliğinden siyasete uzanan bir söyleşi gerçekleştirdi. Posta gazetesine konuşan Yeliz Yeşilmen'den çok konuşulacak sözler... İşte o röportajdan kısa bir kesit... Twitter

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Zor mu evlilik?

Çook zor çook. Bir kere eşim Ali Uğur Akbaş’ı çekmek, memnun ve mutlu etmek dünyanın en ama en zor işleri arasına girer. Valla kocam zor adam. Ali, tam Osmanlı erkeği. Her şeyi kadından bekleyen, hizmet verdikçe beklentisi daha da artan, “Bunu yaptı, o zaman bunu da yapar” diyen biri.



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