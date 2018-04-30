Yeliz Yeşilmen yine bombayı patlattı 'Türkiye'nin bana ihtiyacı var'

Yeliz Yeşilmen, bir dönemin şarkıları ve oyunculuğu ile en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Ardından Ali Uğur Akbaş ile evlendi, iki çocuk annesi oldu. Haliyle bu süreçte ekranlardan elini eteğini tamamen çekti. Ancak tüm Türkiye onu hale konuşmaya devam ediyor.