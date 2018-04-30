Yeliz Yeşilmen yine bombayı patlattı 'Türkiye'nin bana ihtiyacı var'

Yeliz Yeşilmen, bir dönemin şarkıları ve oyunculuğu ile en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Ardından Ali Uğur Akbaş ile evlendi, iki çocuk annesi oldu. Haliyle bu süreçte ekranlardan elini eteğini tamamen çekti. Ancak tüm Türkiye onu hale konuşmaya devam ediyor.
Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş’la bir mekanda eğlendikten sonra soluğu çorbacıda aldı. Yeliz Yeşilmen, çorbacının ardından öyle bir bomba patlattı ki uzun süre çok konuşulacağa benziyor. İşte Yeliz Yeşilmen'in o sözleri.
Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş’la bir mekanda eğlendikten sonra soluğu çorbacıda aldı. Yeşilmen, uzun süredir ekranda olmamasına rağmen gündemde kalmayı nasıl başardığı sorulunca “Demek ki Türkiye’nin benim gibi at ve sarışın bir kadına ihtiyacı varmış. Bir şey yapmadım” cevabını verdi.
DÜĞÜN DANSI OLAY YARATMIŞTI; Düğüne giderken 7 yaşındaki kızına yaptığı makyaj ile eleştirilen Yeliz Yeşilmen, kayınvalidesi ile olay olmuştu. Yeliz Yeşilmen, katıldığı bir düğünde kayınvalidesinin önünde nispet yaparcasına dans etmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki çekti.
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