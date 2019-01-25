Yeliz Yeşilmen hacamat videosu olay oldu yorumlara kapattı

Bir dönem şarkıcılık ve oyunculuk yapan Yeliz Yeşilmen neredeyse her sözü ve davranışı ile magazin basınına konu oluyor. Özel hayatı ile de hep çok konuşulan Yeliz Yeşilmen'in son paylaşımı olay oldu, sosyal medyada yorum yağdı.

Tarihi 5 bin yıl öncesine dayanan hacamat yaptırmak günümüzde ünlülerin son trendi oldu. Bu trende uyan son isim Yeliz Yeşilmen oldu. İnstagram hesabından hacamat yaptırdığı görüntüleri paylaşan Yeşilmen büyük tepki aldı.

Takipçilerin tepkisi Yeliz Yeşilmen'in hacamat yaptırmasından çok, Kuran okunurken yarıçıplak halde uzanması oldu. Birçok takipçi bu videonun çok yersiz olduğunu ve Kuran okunan bir ortamda bu davranışların yakışık almadığını söyledi.

YORUMLARA KAPATTI: Hacamat videosunu paylaştıktan kısa süre sonra yorumlara kapatan Yeliz Yeşilmen'e tepkiler çığ gibi büyüdü.

İŞTE OLAY OLAN O VİDEO





HACAMAT'IN YARARLARINI SIRALADI: Daha önce birçok kez hacamat yaptırdığını söyleyen Yeliz Yeşilmen, hacamatın faydalarını yazmayı da ihmal etmedi.



NELERE İYİ GELİR

*Vucudumuzdan toxik maddeleri,hücreleri uzaklaştırdığı için detoks etkisi yapmaktadır.

*Kanı inceltir ,akışkan hale getirir. Pıhtılaşma ve tıkanıklıkları açar.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Hacamat yapılan bölgedeki kan akımı canlanır, dolayısıyla bu bölgelere oksijen ve besin daha kolay ulaşır.

* Kan üretiminden sorumlu karaciğer, kemik iliği, dalak gibi organları uyarır.

* Değişik nedenlerden dolayı vücudun belli noktalarında biriken toksinler dışarı alındığında vücudun bio-elektrik enerjisi ve aurası yoğunlaşır. Buda daha az uyku ve daha dinç yaşam demektir.

* Karaciğer ve dalaktaki hastalıkların tedeavisinde yardımcı olur.

* Vücuda direnç kazandırır.

* Kireçleme, bel tutulması, baş ağrısı, eklem ağrısı, boyun ve bel fıtığına bağlı ağrılarının azalmasında faydası vardır. * Hacamat kas ve bağ dokusundaki esnekliği arttırır.

* Hacamat kasları gevşetip, kaslara kramp girmesini ve kulunçları önler.

* Yüksek tansiyonu düşürür.

* Hacamat zayıflamış organ fonksiyonlarını geri kazandırır.

* Göze canlılık verir, gözün görme kabiliyetini artırır. Başından hacamat olan bir insan bunu hemen fark eder. Çünkü hacamatın etkisi hemen hissedilmektedir. * Kaslardaki ödemleri ve sertliği çözer.

* Psikolojik ve sinirsel hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

PEKİ HER YAPTIĞI OLAY YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR: 1978 yılının Aralık ayında Adana'da doğdu.

Kariyerine modellik yaparak başladı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sunduğu ”Çarkıfelek” isimli eğlence programıyla ekranlara çıktı.

2000 yılında İlker Aksum'un başrol oynadığı Çarli İş Başında dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. Asıl şöhreti 2001'de ”Aşkım Aşkım” adlı dizide canlandırdığı Gözde karakteriyle yakaladı.

2004 yılında ”Hababam Sınıfı Merhaba” isimli sinema filminde Alev Alev adında biyoloji hocasını canlandırdı. Aynı sene ”Tat Beni” adını verdiği ilk albümünü piyasaya çıkardı.

Toplam 10 şarkıdan oluşan bu albümde Mavi Boncuk parçası büyük beğeni topladı. Ardından ”Elemtere Fiş” ve ”Fıstık Çıkı Çıkı” adlı iki stüdyo albümü daha piyasaya sürdü.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen’in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı.

Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile hayatını birleştiren Yeliz Yeşilmen'in Birbey ve Asya isimli iki çocuğu var.