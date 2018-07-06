  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeğenine TIR kullandırtan amcaya rekor ceza

Yeğenine TIR kullandırtan amcaya rekor ceza

Aksaray'da 10 yaşındaki yeğenine TIR kullandırıp, bu anların görüntülerini sosyal medyada paylaşan Hakan G.'ye (35) 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-07-2018 20:14 - Güncelleme: 06-07-2018 20:14

Aksaray'da 10 yaşındaki yeğeni O.G.'ye karayolunda TIR kullandırıp, görüntülerini çeken, videoyu da sosyal medya hesabından paylaşan amca Hakan G., Aksaray Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Yeğenine Aksaray-Konya karayolunun Yapılcan mevkiinde TIR kullandırtan Hakan G. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem yapıldı. Hakan G.'ye ayrıca, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3a maddesi gereğince 2 bin 18 TL para cezası kesildi.
 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeğenine TIR kullandırtan amcaya rekor ceza haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 20:47 Çok iyi olmuş az bile

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro