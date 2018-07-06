Yeğenine TIR kullandırtan amcaya rekor ceza

Aksaray'da 10 yaşındaki yeğeni O.G.'ye karayolunda TIR kullandırıp, görüntülerini çeken, videoyu da sosyal medya hesabından paylaşan amca Hakan G., Aksaray Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Yeğenine Aksaray-Konya karayolunun Yapılcan mevkiinde TIR kullandırtan Hakan G. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' suçundan adli işlem yapıldı. Hakan G.'ye ayrıca, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3a maddesi gereğince 2 bin 18 TL para cezası kesildi.

