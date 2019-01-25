  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVMTV ödemelerinizi PTT güvencesi ile gerçekleştirin
ADVBaşkent'te yeni eviniz Emlak Konut güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Yeğenine koliyle gönderdi herkes dehşete düştü

Yeğenine koliyle gönderdi herkes dehşete düştü

BURSA'da, otogara Muş'tan yolcu otobüsüyle gönderilen koliden el bombası çıktı. Bombaya el koyan polis, koliyi teslim alan M.Y.'yi gözaltına aldı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 25-01-2019 17:27 - Güncelleme: 25-01-2019 17:27

BURSA’da öğle saatlerinde Muş’tan gelen bir otobüse verilen paketin içinden el bombası çıktı.

Olay Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Muş'tan geldiği öğrenilen bir yolcu otobüsüne, M.Y. isimli gence teslim edilmek üzere birkaç koli emanet edildi. Öğle saatlerinde yanında bir çocukla birlikte terminale gelen M.Y, otobüs muavininden eşyaları teslim aldı.

Eşyaları X-RAY cihazından geçiren M.Y. güvenlikçilerin kendisine kolisinde ne olduğunu sorması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Kolilerin birinde el bombası olduğunu gören güvenlikçiler kolilere el koyarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere terminale gelen Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.Y'yi gözaltına aldı. M.Y. emniyetteki ilk ifadesinde paketin kendisine dayısı tarafından gönderildiğini, paketin içinde el bombası olduğundan haberi olmadığını, el bombasıyla neyin amaçlandığını bilmediğini söyledi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.  

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Yeğenine koliyle gönderdi herkes dehşete düştü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro