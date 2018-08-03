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Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcadan ilginç savunma!

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcadan ilginç savunma!

BURSA’da, lise öğrencisi K.Ö.'nün (16), kendisini taciz ederken söylediği sözleri cep telefonuyla kaydedip, şikayetçi olması üzerine tutuklanan amcası S.Ö.'nün (51) 'cinsel istismar' ve 'cinsel taciz' suçlarından 32 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık S.Ö., savunmasında, "Ben ömrüm boyunca insanlara iyilik yapmış bir insanım. Yeğenime de uzun yıllar amcalık ve babalık yaptım" diyerek, suçlamaları kabul etmedi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 14:32 - Güncelleme: 03-08-2018 14:32

Market işletmecisi S.Ö., iddiaya göre, ilk kez 2015 yılında, henüz 13 yaşında olan yeğeni K.Ö.'ye para karşılığında birlikte olmayı teklif ederek, tacizde bulundu.

S.Ö., 2018 yılının Ocak ayında ise restorana götürdüğü yeğenini yine sözle taciz etti. S.Ö.'nün, şubatta tekrar buluştuğu yeğenine bu kez otomobilde cinsel istismarda ve tacizde bulundu. K.Ö., araçta, amcasının kendisini taciz ederken söylediği sözleri cep telefonuyla kaydederek, durumu ailesine anlattı.

32 YIL HAPİS TALEBİ
Ailenin şikayeti üzerine tutuklanan S.Ö.'nün, Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 'çocuğun cinsel istismarı', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret' suçlarından 32 yıl hapsi istenen sanık S.Ö. ile avukatlar katıldı. Önceki duruşmada, ilk iki olayın ardından amcasının tacizini kanıtlamaya karar verdiğini, bunun için üçüncü kez buluştuğunu ve hem elle hem de sözle taciz edilirken ses kaydı aldığını anlatan K.Ö. ise bu duruşmaya katılmadı.

SES KAYDI DÖKÜMÜ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA
​Duruşmada, tutuklu sanığın, yeğenine tacizde ve istismarda bulunduğuna ilişkin ses kaydı dökümünün yer aldığı bilirkişi raporu okundu. Sanık S.Ö., savunmasında, kendisine komplo kurulduğunu, olaydan sonra kızın ağabeyinin ses kaydı karşılığında kendisinden 20 bin TL talep ettiğini ileri sürdü. S.Ö., yeğeniyle ilgilenmesini, onun annesinin kendisinden istediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"K.Ö.'ye 2 yıl boyunca maddi ve manevi olarak destek oldum. Yeğenimin toplum ahlakı ile bağdaşmayacak hal ve hareketlerine şahit oldum. Bir ihtiyacı olduğunda yardımcı olmaya çalışıyordum. Anne ve babasını boşanmaktan vazgeçirdim. Bir defa benden 2 bin lira istedi. Vereceğim para ile erkek arkadaşıyla tatile gitmiş. Ben ömrüm boyunca insanlara iyilik yapmış bir insanım. Yeğenime de uzun yıllar boyunca amcalık ve babalık yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum."

DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık S.Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Kaynak : DHA

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