Yediği yumrukla 4 gün komada kalmış! Filmlerle ilgili ilginç bilgiler

Zincirsiz Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Calvin Candie karakteri, filmde elini sert şekilde yemek masasına vurur. Bu sahnede DiCaprio, eline batan cam parçasına ve elinin kanamasına rağmen rolüne devam etti. Yönetmen Quentin Tarantino, oyuncusunun bu hareketinden son derece etkilendi. Sahnenin çekimi bittiğinde tüm ekip DiCaprio’yu çılgınca alkışladı.



