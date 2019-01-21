Yediği yumrukla 4 gün komada kalmış! Filmlerle ilgili ilginç bilgiler

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Armageddon NASA, bu filmi yönetim eğitim programlarında gösterdi. Yeni yöneticilerden filmdeki hataları bulmaları istendi. Sonuç olarak en az 168 hata bulundu.
Zincirsiz Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Calvin Candie karakteri, filmde elini sert şekilde yemek masasına vurur. Bu sahnede DiCaprio, eline batan cam parçasına ve elinin kanamasına rağmen rolüne devam etti. Yönetmen Quentin Tarantino, oyuncusunun bu hareketinden son derece etkilendi. Sahnenin çekimi bittiğinde tüm ekip DiCaprio’yu çılgınca alkışladı.
John Wick 2 Filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves, dövüş sahnelerinin yüzde 95’inde kendi oynadı. Rolüne üç ay hazırlandı. Judo, Brezilya Jiujitsusu, nişancılık ve sürücülük eğitimi aldı.
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