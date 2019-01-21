Yediği yumrukla 4 gün komada kalmış! Filmlerle ilgili ilginç bilgiler

İşte Titanik, Baba, Yüzüklerin Efendisi gibi çok ünlü filmlerin perde arkasından eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler…

Yediği yumrukla 4 gün komada kalmış! Filmlerle ilgili ilginç bilgiler

Kamera arkası, prodüksiyon aşaması, filmle ilgili oyuncular ve film ekibinin hayatında olanlar ve daha fazlası.

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Yediği yumrukla 4 gün komada kalmış! Filmlerle ilgili ilginç bilgiler

Armageddon NASA, bu filmi yönetim eğitim programlarında gösterdi. Yeni yöneticilerden filmdeki hataları bulmaları istendi. Sonuç olarak en az 168 hata bulundu.

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Yediği yumrukla 4 gün komada kalmış! Filmlerle ilgili ilginç bilgiler

Zincirsiz Leonardo DiCaprio’nun canlandırdığı Calvin Candie karakteri, filmde elini sert şekilde yemek masasına vurur. Bu sahnede DiCaprio, eline batan cam parçasına ve elinin kanamasına rağmen rolüne devam etti. Yönetmen Quentin Tarantino, oyuncusunun bu hareketinden son derece etkilendi. Sahnenin çekimi bittiğinde tüm ekip DiCaprio’yu çılgınca alkışladı.

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Yediği yumrukla 4 gün komada kalmış! Filmlerle ilgili ilginç bilgiler

John Wick 2 Filmin başrol oyuncusu Keanu Reeves, dövüş sahnelerinin yüzde 95’inde kendi oynadı. Rolüne üç ay hazırlandı. Judo, Brezilya Jiujitsusu, nişancılık ve sürücülük eğitimi aldı.

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