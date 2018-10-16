Yediği tokat Özcan Deniz'e ağır geldi! ‘Üç gündür kulağım duymuyor’

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz bir sahnede yediği tokattan sonra kendine gelemedi! Özcan Deniz sosyal medya hesabından o anları paylaşıp "Üç gündür kulağım duymuyor" dedi

Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinnin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda 'Faruk Boran' karakterine hayat veren Özcan Deniz dizide annesini canlandıran İpek Bilgin'e (Esma Boran) esprili bir dille sitem etti. Senaryo gereği İpek Bilgin'le karşı karşıya gelen Özcan Deniz’e yediği tokat ağır geldi. Elinin ayarını kaçıran İpek Bilgin yanlışlıkla Özcan Deniz’e sert bir şekilde vurdu. Diziden o sahneyi sosyal medya hesabından paylayan Deniz, "Üç gündür kulağım duymuyor; İpekçim insanım ya..." esprisiyle takipçilerini güldürdü.